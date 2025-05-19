Глава СК поручил завести дело после ненадлежащего оказания медпомощи в Черемхово

В соцсетях Информационного центра Следственного комитета появилось сообщение о некачественном оказании медицинской помощи в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, в мае 2024 года роженицу из Черемхово выписали из роддома, хотя она продолжала жаловаться на плохое самочувствие. Вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось, и потребовалась срочная госпитализация.