Глава СК поручил завести дело после ненадлежащего оказания медпомощи в Черемхово

В соцсетях Информационного центра Следственного комитета появилось сообщение о некачественном оказании медицинской помощи в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, в мае 2024 года роженицу из Черемхово выписали из роддома, хотя она продолжала жаловаться на плохое самочувствие. Вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось, и потребовалась срочная госпитализация.
— При обследовании в другом медучреждении врачи диагностировали необходимость экстренной операции. Однако во время хирургического вмешательства была допущена ошибка — неправильно подобранная дозировка наркоза, что привело к коме. Несмотря на длительную реабилитацию, пострадавшей присвоили первую группу инвалидности, — сообщает Информационный центр СК России.
Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать ребенка-инвалида из Братска добилась возмещения затрат на лекарства.