Новосибирцы пожаловались на дачника, впрыскивающего отраву в сосны соседей

Новосибирцы пожаловались на дачника, решившего уничтожить сосны в СНТ «Дорожник» в Нижней Ельцовке. Как утверждают местные, один из мужчин впрыскивал отраву в стволы деревьев, потому что их тень якобы падала на его парник. Об этом написали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Соседи подозревают дачника в том, что он просверлил в стволах сосен несколько отверстий и впрыснул через них гербицид, из-за которого деревья неотвратимо погибают, — написал автор поста.
Места отравления, как утверждают местные, помечены краской. По словам дачников, одна из сосен засохла, а еще одна доживает свой последний сезон.