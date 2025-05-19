Новосибирцы пожаловались на дачника, впрыскивающего отраву в сосны соседей

Новосибирцы пожаловались на дачника, решившего уничтожить сосны в СНТ «Дорожник» в Нижней Ельцовке. Как утверждают местные, один из мужчин впрыскивал отраву в стволы деревьев, потому что их тень якобы падала на его парник. Об этом написали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».