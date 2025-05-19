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Новосибирцы пожаловались на дачника, впрыскивающего отраву в сосны соседей

Как отмечают местные, одно из деревьев в итоге засохло.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы пожаловались на дачника, решившего уничтожить сосны в СНТ «Дорожник» в Нижней Ельцовке. Как утверждают местные, один из мужчин впрыскивал отраву в стволы деревьев, потому что их тень якобы падала на его парник. Об этом написали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Соседи подозревают дачника в том, что он просверлил в стволах сосен несколько отверстий и впрыснул через них гербицид, из-за которого деревья неотвратимо погибают, — написал автор поста.

Места отравления, как утверждают местные, помечены краской. По словам дачников, одна из сосен засохла, а еще одна доживает свой последний сезон.