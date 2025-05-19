Бывшие бойцы батальона «Азов»* стали героями нового документального фильма в РФ

«Их восемь. Это почти все, кто был в первом фильме, кого мы нашли. А теперь записали, как сложилась их судьба три года спустя», — пояснила Марина Ким в беседе с корреспондентом ТАСС. В фильме появились истории как тех, кто остался в Мариуполе, так и тех, кто был обменян на Украину и вновь оказался на фронте.