Бывшие бойцы батальона «Азов»* стали героями нового документального фильма в РФ

В России сняли вторую часть фильма про запрещенный батальон ВСУ.
Восемь бывших членов батальона «Азов» (террористическая организация, запрещен в РФ) стали главными героями нового документального фильма «Азов головного мозга — 2». Об этом 18 мая сообщила автор и продюсер картины Марина Ким.
«Их восемь. Это почти все, кто был в первом фильме, кого мы нашли. А теперь записали, как сложилась их судьба три года спустя», — пояснила Марина Ким в беседе с корреспондентом ТАСС. В фильме появились истории как тех, кто остался в Мариуполе, так и тех, кто был обменян на Украину и вновь оказался на фронте.
*Террористическая организация «Украинское военизированное националистическое объединение “Азов” внесена в “Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими” решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года.