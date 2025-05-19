Португалия пожалуется на Францию в Еврокомиссию из-за блэкаута

Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении, которое произошло в конце апреля. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.