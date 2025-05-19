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Португалия пожалуется на Францию в Еврокомиссию из-за блэкаута

Власти Португалии собираются пожаловаться в Европейскую комиссию на Францию, которая якобы задержала поставки электроэнергии. Из-за этого в Португалии произошло массовое отключение электричества. Об этом пишет Financial Times.

В Евросоюзе ищут виновных в блэкауте.

Власти Португалии собираются пожаловаться в Европейскую комиссию на Францию, которая якобы задержала поставки электроэнергии. Из-за этого в Португалии произошло массовое отключение электричества. Об этом пишет Financial Times.

«Португалия обратится в Еврокомиссию с просьбой оказать давление на Францию по вопросу трансграничных поставок электроэнергии. Лиссабон утверждает, что задержки в поставках со стороны Франции сделали Пиренейский полуостров уязвимым», — передает издание.

Власти Испании и Португалии проводят расследование масштабных перебоев в электроснабжении, которое произошло в конце апреля. На текущий момент официальная версия причин инцидента отсутствует. Одной из рассматриваемых версий является возникновение пикового спроса, который энергосистема оказалась не в состоянии удовлетворить.