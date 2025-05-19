Защита американца Татера просит освободить его от принудительного лечения

12 августа 2024 года Татер прибыл в столичный отель Radisson, где стал вести себя агрессивно и вступил в словесную перепалку с персоналом, который отказался заселять его без информации о предыдущем месте проживания в Москве. По данным следствия, Татер эту информацию предоставил, но в заселении ему отказали из-за неудовлетворительной характеристики. В гостинице он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел, где отказался показывать свои документы и грубо схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов.