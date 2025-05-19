Защита американца Татера просит освободить его от принудительного лечения

«Мы просим апелляционную инстанцию отменить постановление Мещанского районного суда Москвы и направить уголовное дело Джозефа Татера на новое рассмотрение», — сказала собеседница агентства.
14 апреля Мещанский суд в закрытом режиме удовлетворил просьбу прокуратуры о принудительном лечении в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. В этой связи суд прекратил его уголовное преследование, освободив от наказания. Заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме по просьбе гособвинения, сославшегося на врачебную тайну. Суд признал Татера невменяемым на момент совершения инкриминируемого ему преступления.
Защита 46-летнего американца настаивала на его вменяемости, а также заявляла о непризнании им вины, попросив суд отказать в его принудительной госпитализации и оправдать его. Как говорится в материалах дела, московские медики выявили у обвиняемого психическое расстройство. Американец проходил также стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского, где врачи подтвердили диагноз коллег о его невменяемости.
В жалобе защита американца просит апелляцию обратить внимание на то, что в материалах его уголовного дела отсутствуют сведения о предупреждении медэкспертов об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также отсутствует содержание обследований Татера. «Еще на судебном заседании наш подзащитный пояснял, что в ходе проведения его допросов на стадии предварительного следствия ему не переводился весь текст его допросов и следователь отразил в допросе сведения, которые Джозеф не сообщал, что повлекло вынесение незаконной экспертизы», — пояснила защитник.
История прибытия в Москву
12 августа 2024 года Татер прибыл в столичный отель Radisson, где стал вести себя агрессивно и вступил в словесную перепалку с персоналом, который отказался заселять его без информации о предыдущем месте проживания в Москве. По данным следствия, Татер эту информацию предоставил, но в заселении ему отказали из-за неудовлетворительной характеристики. В гостинице он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел, где отказался показывать свои документы и грубо схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов.
14 августа Мещанский суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), назначив 15 суток ареста. На следующий день ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту его нападения на сотрудника полиции (ст. 318 УК РФ). Суд отправил Татера в СИЗО, но после предварительного расследования американец был принудительно госпитализирован до окончательного судебного решения. Вину в инкриминируемом ему преступлении он не признал.