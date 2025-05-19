В Калмыкии семь человек погибли в столкновении автобуса и грузовика. Фото

В салоне микроавтобуса находился 21 пассажир.
В Республике Калмыкия произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате чего погибли семь человек. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.
«В районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП 7 человек погибли», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Также пострадали еще 11 человек, которые оперативно были доставлены в больницу. Всего в момент аварии в микроавтобусе находился 21 пассажир. Транспортное средство осуществляло рейс по маршруту Волгоград-Астрахань.
Лобовое столкновение грузовика и автобуса произошло на участке федеральной трассыФото: МЧС Республики Калмыкияt.me/mchs_08kalmykiya/8624.
Ранее в Раменском городском округе Московской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, в результате которой травмы получили 14 человек. Среди пострадавших числятся как водитель, так и пассажиры автобуса.