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В Калмыкии семь человек погибли в столкновении автобуса и грузовика. Фото

В Республике Калмыкия произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате чего погибли семь человек. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

В салоне микроавтобуса находился 21 пассажир.

В Республике Калмыкия произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате чего погибли семь человек. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

«В районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП 7 человек погибли», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Также пострадали еще 11 человек, которые оперативно были доставлены в больницу. Всего в момент аварии в микроавтобусе находился 21 пассажир. Транспортное средство осуществляло рейс по маршруту Волгоград-Астрахань.

Лобовое столкновение грузовика и автобуса произошло на участке федеральной трассыФото: МЧС Республики Калмыкияt.me/mchs_08kalmykiya/8624.

Ранее в Раменском городском округе Московской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля, в результате которой травмы получили 14 человек. Среди пострадавших числятся как водитель, так и пассажиры автобуса.