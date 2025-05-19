В Красноярском крае за сутки потушили 36 пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 36 пожаров, пострадали два человека. Об этом сегодня, 19 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в садовом обществе «Здоровье» Красноярска вспыхнула баня. Огонь повредил стены и потолочное перекрытие здания на площади 25 «квадратов». На месте работали 21 сотрудник спасательного ведомства и пять единиц техники. Двух подростков госпитализировали с ожогами. Причина возгорания — короткое замыкание в электропроводке.
— За неделю ликвидированы 165 пожаров, из них 51 пал травы. На воде происшествий не было, — добавила пресс-служба МЧС.
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