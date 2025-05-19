В Копейске трехлетний ребенок получил травму на игровой площадке

Все произошло в парке Победы. «Прокуратура проводит проверку о травмировании ребенка на детской площадке из-за сломанного игрового оборудования», — говорится в комментарии.
Известно, что малыш осмотрен бригадой СМП, затем — в медицинском учреждении, направлен на амбулаторное лечение.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации игрового оборудования. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.