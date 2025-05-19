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Житель Хабаровского края получил 8 лет за убийство супруги

Суд признал действия мужчины умышленными и направленными на сокрытие преступления.

Источник: AP 2024

В Хабаровском крае осуждён местный житель по делу об убийстве своей супруги, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».

Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

Преступление произошло в апреле 2024 года. По данным суда, обвиняемый А. в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и нанёс ей более 20 ударов по голове и телу. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина вышел за очередной порцией алкоголя. Вернувшись, он обнаружил, что она не подаёт признаков жизни. Тогда он завернул тело в одеяло, вывез на садовой тележке за дом, а затем попытался инсценировать нападение, сдавив шею проволокой. Тело он бросил в реку.

Чтобы замести следы, А. уничтожил одежду, писал сообщения на телефон жены и сообщил её сыновьям о «пропаже». Однако на камерах наблюдения остались следы его перемещений. Сын начал поиски самостоятельно и вскоре нашёл тело матери.

В суде обвиняемый вину признал частично, утверждая, что лишь «шлёпнул» супругу. Однако свидетельские показания, заключения экспертов и видеозаписи убедили суд в его прямом умысле на убийство. При вынесении приговора учли раскаяние, тяжёлое заболевание и инвалидность подсудимого, но также его отрицательную характеристику по месту жительства. Суд назначил наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ — 8 лет лишения свободы.