Житель Хабаровского края получил 8 лет за убийство супруги

В Хабаровском крае осуждён местный житель по делу об убийстве своей супруги, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.
Преступление произошло в апреле 2024 года. По данным суда, обвиняемый А. в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и нанёс ей более 20 ударов по голове и телу. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина вышел за очередной порцией алкоголя. Вернувшись, он обнаружил, что она не подаёт признаков жизни. Тогда он завернул тело в одеяло, вывез на садовой тележке за дом, а затем попытался инсценировать нападение, сдавив шею проволокой. Тело он бросил в реку.
Чтобы замести следы, А. уничтожил одежду, писал сообщения на телефон жены и сообщил её сыновьям о «пропаже». Однако на камерах наблюдения остались следы его перемещений. Сын начал поиски самостоятельно и вскоре нашёл тело матери.
В суде обвиняемый вину признал частично, утверждая, что лишь «шлёпнул» супругу. Однако свидетельские показания, заключения экспертов и видеозаписи убедили суд в его прямом умысле на убийство. При вынесении приговора учли раскаяние, тяжёлое заболевание и инвалидность подсудимого, но также его отрицательную характеристику по месту жительства. Суд назначил наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ — 8 лет лишения свободы.