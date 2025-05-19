Житель Хабаровского края получил 8 лет за убийство супруги

Преступление произошло в апреле 2024 года. По данным суда, обвиняемый А. в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и нанёс ей более 20 ударов по голове и телу. Женщина потеряла сознание, после чего мужчина вышел за очередной порцией алкоголя. Вернувшись, он обнаружил, что она не подаёт признаков жизни. Тогда он завернул тело в одеяло, вывез на садовой тележке за дом, а затем попытался инсценировать нападение, сдавив шею проволокой. Тело он бросил в реку.