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В Калмыкии при ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, ещё 11 человек получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Семь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Республике Калмыкия, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло на автодороге Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе неподалёку от населённого пункта Цаган Аман. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.

По данным ведомства, ещё 11 человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Юстинского района.

«На территории Юстинского района произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП ctvm человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района)», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что автобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань. В нём находилось свыше 20 человек.

Причина ДТП устанавливается.

Ранее сообщалось, что при ДТП с автобусом и автомобилем в Подмосковье пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних.