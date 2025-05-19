В Калмыкии при ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

Семь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Республике Калмыкия, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
ДТП произошло на автодороге Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе неподалёку от населённого пункта Цаган Аман. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.
По данным ведомства, ещё 11 человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Юстинского района.
«На территории Юстинского района произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП ctvm человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района)», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что автобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань. В нём находилось свыше 20 человек.
Причина ДТП устанавливается.
Ранее сообщалось, что при ДТП с автобусом и автомобилем в Подмосковье пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних.