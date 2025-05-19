В Иркутске и районе два человека погибли в авариях с 12 по 18 мая

На дорогах Иркутска и района за неделю произошло 19 аварий, в которых травмы получили 16 взрослых и шесть детей. Для двух человек ДТП стали смертельными. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
Травмы получили 22 человека. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
— С 12 по 18 мая 2025 года водители семь раз сбили пешеходов, 10 авто столкнулись между собой, еще две машины врезались в стоящее транспортное средство, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Всего за минувшую неделю произошло 170 автоаварий, в которых было повреждено 323 машины. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Пешеходов просят быть внимательнее и переходить дорогу лишь в специально отведенных местах, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске полностью потушили пожар, повредивший девять дачных строений. Причиной ЧП стала обычная неосторожность — 44-летняя женщина сжигала мусор и прошлогоднюю траву в металлической бочке.