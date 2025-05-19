ЦИК объявил победителя президентских выборов в Румынии

ЦИК Румынии обработал 100% бюллетений.
Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах главы Румынии, набрав 53,60% голосов избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат Джордже Симион, получил 46,40% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны после обработки всех 100% бюллетеней.
«По итогам обработки 100% протоколов Никушор Дан получил 53,60% голосов избирателей. Джордже Симион набрал 46,40%», — уточнили в ЦИК Румынии.
Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что окончательные итоги будут объявлены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом. По предварительным данным, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% после обработки 98% бюллетеней.