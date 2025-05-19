ЦИК объявил победителя президентских выборов в Румынии

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что окончательные итоги будут объявлены после подсчета голосов румын, проголосовавших за рубежом. По предварительным данным, Дан сохранял лидерство с перевесом более 8% после обработки 98% бюллетеней.