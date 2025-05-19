Пара из Владивостока пропала после выхода на морскую прогулку на одном сапе

Во Владивостоке продолжаются поиски мужчины и женщины, которые в воскресенье вышли на морскую прогулку на одном сапборде и пропали. Как сообщила региональная поисковая организация «ПримПоиск», пара вышла на воду 18 мая до обеда от Второй речки, планируя прибыть после обеда в район Де-Фриза. Их искали до поздней ночи, работы продолжатся в понедельник.
— Виктор Еременко и Алена 18 мая 2025 года днем вышли на сапе от Второй речки до Де-Фриза, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.
Поисковая операция включала пешие группы, лодки, квадрокоптеры. В «ПримПоиске» рассказали, что к поискам присоединились волонтеры организации, спасатели МЧС, сотрудники ГИМС, полиции, друзья пропавших, а также местные рыбаки. Волонтеры обратились к жителям и туристам, находящимся на воде или побережье в районах станций Чайка, Санаторная, Океанская, Весенняя, Угольная, в районе Амурского залива, Де-Фриза, Зимы Южной, Тавричанки и других, с просьбой обращать внимание на любые объекты на воде и берегу.
В МЧС подтвердили РИА Новости, что их сотрудники участвуют в поисковых мероприятиях.
Ранее пятилетняя девочка утонула в водоеме частного домовладения около Новосходненского шоссе на севере столицы. В настоящий момент прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия.