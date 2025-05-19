Пара из Владивостока пропала после выхода на морскую прогулку на одном сапе

Во Владивостоке продолжаются поиски мужчины и женщины, которые в воскресенье вышли на морскую прогулку на одном сапборде и пропали. Как сообщила региональная поисковая организация «ПримПоиск», пара вышла на воду 18 мая до обеда от Второй речки, планируя прибыть после обеда в район Де-Фриза. Их искали до поздней ночи, работы продолжатся в понедельник.