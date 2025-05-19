Автобус столкнулся с фурой на трассе в Астраханской области, семеро погибли

Ранее уголовное дело возбудили после аварии в подмосковной деревне Черново, где погибла женщина и пострадали четыре человека, двое из которых дети. Прокуратура Московской области сообщала, что в районе деревни Черново автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной Nissan, от чего один из автомобилей загорелся.