Автобус столкнулся с фурой на трассе в Астраханской области, семеро погибли

В Астраханской области на трассе Р-22 в ночь на 19 мая произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры. Об этом сообщает МЧС Республики Калмыкия.
— Сегодня, в 02:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района (на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань») в районе п. Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, уснул за рулем, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в грузовик с прицепом.
В момент столкновения в автобусе находился 21 человек. Погибли семь пассажиров, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Из пострадавших трое отказались от госпитализации. Водитель микроавтобуса, 40-летний Виталий К., госпитализирован. На месте трагедии продолжают работать оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает Telegram-канал МЧС.
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