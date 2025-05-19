Подростки устроили массовое побоище в Дагестане: десятки человек задержаны

Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье проинформировал о результатах оперативной работы правоохранительных органов: сотрудники МВД выявили и задержали организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков, после чего доставили их в отделы полиции для проведения процессуальных действий, параллельно в отношении родителей несовершеннолетних участников были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.