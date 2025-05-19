Подростки устроили массовое побоище в Дагестане: десятки человек задержаны

Массовые стычки в Махачкале обернулись таким же массовым привлечением к административной ответственности нарушителей. Так, в Дагестане правоохранительные органы задержали 67 участников многочисленных столкновений. По данным пресс-службы МВД республики, организаторы координировали действия через социальные сети.
В дагестанских социальных сетях в последнее время активно обсуждаются случаи массовых драк среди молодежи. Особенно резонансным стало масштабное столкновение в Махачкале, где, судя по опубликованным видеоматериалам, участвовали десятки подростков.
Напомним, что 16 мая в Махачкале произошло массовая драка с участием молодых людей, не достигших совершеннолетия. Позднее на площади Ленина были задержаны 12 человек.
При этом 17 мая, после возобновления договоренностей о встрече между, в различных районах Махачкалы начали стихийно собираться группы подростков. В ходе оперативного реагирования правоохранительных органов на улице Каммаева были задержаны 55 участников массовых скоплений.
«В ходе словесного конфликта 16 мая между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, привлекшая внимание прохожих. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ», — передает пресс-служба.
Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов в воскресенье проинформировал о результатах оперативной работы правоохранительных органов: сотрудники МВД выявили и задержали организаторов и наиболее активных участников массовых беспорядков, после чего доставили их в отделы полиции для проведения процессуальных действий, параллельно в отношении родителей несовершеннолетних участников были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Позднее, 18 мая, были задержаны подростки-зачинщики массовых драк в Махачкале.
По итогам двух дней правоохранители задержали в общей сложности 67 участников беспорядков. Тогда Следственный комитет организовал проверку.
Ранее массовая драка произошла в Кировском районе города Ростов. Тогда в уличном инциденте приняло участие более десяти человек. После была начала соответствующая проверка.