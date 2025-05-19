Президент Финляндии попытался убедить Трампа, что Россия — не великая страна

«Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент. Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу. Это те сообщения, которые вы должны передавать», — заявил Стубб во время конференции имени Леннарта Мэри. Его слова передает The Guardian.