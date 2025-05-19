Омичи отправились на борьбу с пожарами в Забайкалье

По указанию губернатора Омской области Виталия Хоценко, группа парашютистов-пожарных из авиационного подразделения Омского лесхоза была направлена в Забайкальский край для оказания помощи в тушении природных возгораний. Сообщили в Правительстве Омской области.
В Забайкалье уже несколько дней сохраняется напряженная ситуация с лесными пожарами. Из-за сложности обстановки региональные власти обратились за помощью к соседним областям, так как собственных ресурсов недостаточно для борьбы с огнем.
Ожидается, что омские специалисты прибудут в зону бедствия в ближайшее время и немедленно приступят к тушению пожаров.
Ранее мы писали, что за 2024 год Министерство чрезвычайных ситуаций отметило семерых жителей Омской области за героизм при пожарах.