Крупное ДТП в Калмыкии: микроавтобус с 21 пассажиром столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Юстинском районе Калмыкии произошла смертельная авария. В ночь на 19 мая микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь человек, еще 11 пострадали, уведомили в пресс-службе МЧС России по Калмыкии.
В сообщении отмечается, что все травмированные доставлены в больницу. Среди раненых детей нет. В МЧС также указали на маршрут следования микроавтобуса. Он преодолевал расстояние от Волгограда до Астрахани.
«К сожалению, в результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы. Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет», — сказано в оповещении.
Смертельное ДТП произошло и в Подмосковье. 17 мая на трассе М-5 «Урал» столкнулись фура, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека. В связи с этим возбуждено уголовное дело.