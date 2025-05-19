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Крупное ДТП в Калмыкии: микроавтобус с 21 пассажиром столкнулся с грузовиком, есть погибшие

МЧС: В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии погибли семь человек.

Источник: Комсомольская правда

В Юстинском районе Калмыкии произошла смертельная авария. В ночь на 19 мая микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь человек, еще 11 пострадали, уведомили в пресс-службе МЧС России по Калмыкии.

В сообщении отмечается, что все травмированные доставлены в больницу. Среди раненых детей нет. В МЧС также указали на маршрут следования микроавтобуса. Он преодолевал расстояние от Волгограда до Астрахани.

«К сожалению, в результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы. Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет», — сказано в оповещении.

Смертельное ДТП произошло и в Подмосковье. 17 мая на трассе М-5 «Урал» столкнулись фура, микроавтобус и легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека. В связи с этим возбуждено уголовное дело.