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Пятеро туристов застряли в горах Алматы во время ливня

Пять человек застряли в горах Алматы в непогоду — их спасли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м., уточнили в ведомстве.

Молодые люди в возрасте от 20 до 21 лет решили покорить вершину, однако совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они не смогли — на помощь им был направлен отряд РОСО МЧС РК.

️ «Поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер и дождь снижали видимость. Совместно со спасателями Службы спасения студентов благополучно эвакуировали и доставили в Алматы», — сообщили в МЧС.