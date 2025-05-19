Пятеро туристов застряли в горах Алматы во время ливня

Спасательная операция развернулась в районе урочища Кок-Жайлау на высоте 1740 м., уточнили в ведомстве.
Молодые люди в возрасте от 20 до 21 лет решили покорить вершину, однако совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они не смогли — на помощь им был направлен отряд РОСО МЧС РК.
️ «Поиск осложнялся неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер и дождь снижали видимость. Совместно со спасателями Службы спасения студентов благополучно эвакуировали и доставили в Алматы», — сообщили в МЧС.