Российский боец отбился от дрона ВСУ голыми руками

«Заходили в населенный пункт и заканчивалась посадка, и нам надо было бежать 300 метров по открытой местности. Забежали. В начале деревни спрятаться невозможно, все разломано, разрушено. Нашли ближайший дом, туда запрыгнули и нас засекла птичка. Первый [дрон] прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я ее рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах», — рассказал Полозин для ТАСС.