Российский боец отбился от дрона ВСУ голыми руками

Российский боец голыми руками сбил дрон ВСУ, который залетел в укрытие ВС РФ.
В Новоалександровке (ДНР) стрелок второго мотострелкового батальона девятой мотострелковой бригады войсковой группировки «Центр» Иван Полозин сообщил, что голыми руками отразил атаку беспилотника ВС Украины, который залетел в укрытие военных РФ. Отмечается, что противник пытался ударить по группе из четырех российских военных.
«Заходили в населенный пункт и заканчивалась посадка, и нам надо было бежать 300 метров по открытой местности. Забежали. В начале деревни спрятаться невозможно, все разломано, разрушено. Нашли ближайший дом, туда запрыгнули и нас засекла птичка. Первый [дрон] прилетел, второй, третий. Мы вот сбили шесть птиц, но одна залетела в окошко, и я ее рукой отбил, она взорвалась буквально в полуторах-двух метрах», — рассказал Полозин для ТАСС.
По его словам, серьезных травм удалось избежать. Основное повреждение получила кисть руки, которой Полозин отразил удар. Боец отметил, что все члены группы не пострадали.
ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку 15 мая. По данным Минобороны России, населенный пункт имеет стратегическое значение — его освобождение открывает путь для продвижения российских военных к границам Днепропетровской области. Кроме того, взятие Новоалександровки позволяет усилить давление на украинскую группировку в районе Новопавловки.