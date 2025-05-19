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Водитель «Ауди» погиб, врезавшись в опору моста в Новосибирской области

От иномарки осталась искореженная груда металла.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области ранним утром 19 мая. По предварительным данным, 26-летний водитель на «Ауди А6» двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска и на 1417 километре трассы потерял контроль над машиной. В итоге иномарка врезалась в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— В результате произошедшего водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи, — добавили в ведомстве.

Судя по фотографиям с места ДТП, иномарка сильно повредилась из-за столкновения с опорой. От нее осталась лишь искореженная груда металла.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии уточняются.