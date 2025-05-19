Водитель «Ауди» погиб, врезавшись в опору моста в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области ранним утром 19 мая. По предварительным данным, 26-летний водитель на «Ауди А6» двигался по дороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска и на 1417 километре трассы потерял контроль над машиной. В итоге иномарка врезалась в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.