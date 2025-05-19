Мошенники нашли новый способ обмануть россиян

Ранее МВД уже фиксировало случаи, когда мошенники получали доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» через функцию демонстрации экрана или с помощью приложений удаленного доступа, убеждая жертв установить их под видом официальных сервисов. Такие схемы позволяли злоумышленникам похищать личные данные и средства с банковских счетов. В ведомстве подчеркивают, что представители государственных организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту.