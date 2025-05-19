В Калмыкии произошло смертельное ДТП: что известно о столкновении микроавтобуса с грузовиком

Сотрудники полиции выясняют точные причины смертельной аварии.
В Юстинском районе Республики Калмыкия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате которого погибли семь человек. ЧП произошло на участке федеральной трассы. Подробности инцидента — в материале URA.RU.
Смертельное ДТП.
Микроавтобус следовал из Волгограда в АстраханьФото: МЧС Республики Калмыкияt.me/mchs_08kalmykiya/8624?single.
Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань. За рулем пассажирского транспорта находился 40-летний житель Волгоградской области, сообщают в telegram-канале МВД Калмыкии. ЧП произошло ночью на 1211-м километре автодороги Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района Республики Калмыкия. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом семь пассажиров погибли. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП 7 человек погибли», — написали в telegram-канале МЧС Республики Калмыкия.
Подробности аварии.
Грузовиком управлял 51-летний житель Тульской областиФото: МВД Калмыкииt.me/mvdkalmykia/16090.
Кроме того, как сообщают спасатели, 11 человек получили различные травмы и были госпитализированы в больницу Юстинского района. В момент происшествия в микроавтобусе находился 21 человек. Отмечается, что детей среди пассажиров не было, пишет газета A42.ru.
Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, во избежание взрыва отключили аккумуляторы в обеих машинах и провели очистку дороги от разлившегося топлива. На фото и видео видно, как сильно поврежден микроавтобус, у которого буквально смята левая сторона. Грузовик пострадал в меньшей степени.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа, а также специалисты экстренных служб. В настоящее время проводится выяснение причин и обстоятельств случившегося. Незадолго до инцидента в региональном МЧС объявляли о штормовом предупреждении в Республике.