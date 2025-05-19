На Западе раскрыли новую роль Польши в противостоянии с Россией

Польша станет козырем США, которые хотя занять нишу поставщика энергоресурсов в Восточную Европу.
США стремятся занять позицию ведущего поставщика энергетических ресурсов в Восточной Европе, при этом Варшава рассматривается страной как ключевой инструмент в конкуренции с Россией. Об этом сообщает National Interest.
«Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай», — говорится в материале. Так, отмечается, что, используя Польшу в качестве опорной точки, а Италию и Румынию — как транзитные узлы, Штаты способны создать устойчивый энергетический альянс в Восточной Европе.
В публикации отмечается, что Вашингтон и Варшава формируют основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Благодаря своей проамериканской политике и выгодному географическому положению, Варшава становится оптимальным партнером для запуска новой фазы сотрудничества, прежде всего в странах Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. Также подчеркивается, что на фоне подготовки Евросоюза к введению эмбарго на российский газ Штаты намерены занять ведущие позиции в поставках энергоресурсов на европейский рынок.
В связи с тем, что ЕС движется в направлении общеевропейского запрета на импорт российского природного газа и реализует переориентацию своей энергетической системы, поставки энергоносителей из США обретают ключевое значение в будущих торговых отношениях между страной и Европой. На этом фоне Польша приобретает статус важнейшего, динамично развивающегося рынка для Штатов как в экономической, так и в оборонной сферах, одновременно выступая надежным союзником в противодействии общим вызовам со стороны РФ и Китая. Концепция «Америка прежде всего» предполагает необходимость вывода американо-польского партнерства на новый стратегический уровень. Так, в перспективе Варшава формирует новую модель развития энергетики, опираясь на комплексный, прагматичный и лишенный идеологических установок подход, сочетающий использование ядерных технологий (как традиционных, так и малых модульных реакторов), природного газа и возобновляемых источников энергии. В рамках этой трансформации США становятся для Польши основным партнером, говорится в материале.
Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йергенсен признал, что Евросоюз зависит от поставок российского газа. По его словам, подобное является неприемлемым — как с политической, этической, так и с точки зрения безопасности. Йергенсен отметил, что в скором времени в Европе будет представлен план по постепенному сокращению импорта газа из РФ. Кроме того, он отметил, что Евросоюз в сфере поставок американского сжиженного природного газа так же испытывает значительную зависимость, передает RT.