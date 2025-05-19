На Западе раскрыли новую роль Польши в противостоянии с Россией

В связи с тем, что ЕС движется в направлении общеевропейского запрета на импорт российского природного газа и реализует переориентацию своей энергетической системы, поставки энергоносителей из США обретают ключевое значение в будущих торговых отношениях между страной и Европой. На этом фоне Польша приобретает статус важнейшего, динамично развивающегося рынка для Штатов как в экономической, так и в оборонной сферах, одновременно выступая надежным союзником в противодействии общим вызовам со стороны РФ и Китая. Концепция «Америка прежде всего» предполагает необходимость вывода американо-польского партнерства на новый стратегический уровень. Так, в перспективе Варшава формирует новую модель развития энергетики, опираясь на комплексный, прагматичный и лишенный идеологических установок подход, сочетающий использование ядерных технологий (как традиционных, так и малых модульных реакторов), природного газа и возобновляемых источников энергии. В рамках этой трансформации США становятся для Польши основным партнером, говорится в материале.