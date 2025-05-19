Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

Израильские вооруженные силы начали разрушать индонезийскую больницу на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
В результате этих действий в здании остаются заблокированными как минимум 55 человек, среди которых есть врачи и медсестры. Это последнее медицинское учреждение на севере региона.
По данным телеканала, израильские войска атаковали ворота больницы и с помощью бульдозера разрушили северную стену здания, которое находится в осаде. Эти действия вызвали тревогу среди местных жителей и международных наблюдателей.
Al Jazeera отмечает, что в районе вокруг больницы слышны звуки стрельбы, что свидетельствует о продолжающихся боевых действиях. В здании по-прежнему находятся люди, оказавшиеся в опасной ситуации из-за обстрелов и разрушений.
Ранее в тоннеле на юге сектора Газа было обнаружено тело одного из руководителей движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.