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Израильские войска начали сносить индонезийскую больницу в Газе

В здании остаются заблокированными как минимум 55 человек.

Источник: Аргументы и факты

Израильские вооруженные силы начали разрушать индонезийскую больницу на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате этих действий в здании остаются заблокированными как минимум 55 человек, среди которых есть врачи и медсестры. Это последнее медицинское учреждение на севере региона.

По данным телеканала, израильские войска атаковали ворота больницы и с помощью бульдозера разрушили северную стену здания, которое находится в осаде. Эти действия вызвали тревогу среди местных жителей и международных наблюдателей.

Al Jazeera отмечает, что в районе вокруг больницы слышны звуки стрельбы, что свидетельствует о продолжающихся боевых действиях. В здании по-прежнему находятся люди, оказавшиеся в опасной ситуации из-за обстрелов и разрушений.

Ранее в тоннеле на юге сектора Газа было обнаружено тело одного из руководителей движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.