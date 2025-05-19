В Магнитогорском цирке во время репетиции разбилась девушка

«Погибла Виктория Баландина — кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки “FOX” (Челябинск)», — сообщает Telegram-канал «Цирковые».
Отмечается, что трагедия произошла 17 мая. На манеже был установлен реквизит «Колесо смерти», в том числе для его фотофиксации с целью прохождения таможенных процедур на границе с Абхазией, перед отправкой на гастроли.
Также уточняется, что девушка не была профессиональной цирковой артисткой. Как она оказалась на аттракционе и почему была допущена к репетиции — это выясняют следователи.
Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.