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В Магнитогорском цирке во время репетиции разбилась девушка

В Магнитогорском цирке во время репетиции разбилась 22-летняя девушка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Погибла Виктория Баландина — кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки “FOX” (Челябинск)», — сообщает Telegram-канал «Цирковые».

Отмечается, что трагедия произошла 17 мая. На манеже был установлен реквизит «Колесо смерти», в том числе для его фотофиксации с целью прохождения таможенных процедур на границе с Абхазией, перед отправкой на гастроли.

Также уточняется, что девушка не была профессиональной цирковой артисткой. Как она оказалась на аттракционе и почему была допущена к репетиции — это выясняют следователи.

Официальных комментариев по происшествию пока не поступало.