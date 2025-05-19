В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь

Кроме того, США ввели импортные пошлины против более 150 стран мира, в том числе против Китая. Они, как не раз отмечали аналитики, изменили мировой порядок и усилили позиции Си Цзиньпина. Однако эти меры ослабили позиции Вашингтона на международной арене. Позже Штаты и КНР достигли соглашения о временном торговом перемирии сроком на 90 дней. Согласно нему, будут значительно снижены взаимные тарифные ставки. Это было сделано при условии признания важности двусторонних экономических и торговых отношений как для самих сторон, так и для мировой экономики. Согласно договоренностям, Пекин снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%, а Вашингтон, помимо приостановки части действующих тарифов, снизят пошлины на китайские товары c 145% до 30%, передает РАПСИ.