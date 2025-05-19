В Китае чиновникам и партработникам запретили деликатесы, сигареты и алкоголь

Китайских чиновников призвали к экономии денег.
В Китае введены более строгие нормы поведения для государственных и партийных служащих, включая запрет на подачу изысканных блюд и алкогольных напитков во время деловых обедов. Об этом говорится в пересмотренном положении о строгой экономии и борьбе с излишними расходами Центрального комитета Коммунистической партии и Госсовета КНР.
«Во время рабочих обедов не должны подаваться изысканные блюда, не должны предоставляться сигареты, не должен подаваться алкоголь», — говорится в одном из пунктов. Информация размещена на сайте Госсовета Китая.
Документ содержит 63 положения, регламентирующих различные аспекты служебной деятельности чиновников, в том числе организацию командировок, проведение официальных приемов, использование служебного транспорта, организацию совещаний и корпоративных мероприятий, а также вопросы, связанные с эксплуатацией рабочих помещений и оптимизацией расходов. Особое внимание в документе уделено вопросам служебных поездок за границу. Чиновникам категорически запрещается инициировать командировки без четко обозначенных целей или содержания, а также практиковать любые формы «завуалированного туризма». Кроме того, служащим запрещено обращаться к принимающей стороне с просьбами, выходящими за рамки официального протокола, а также принимать деньги, сувениры или местные продукты в качестве подарков. Документ отдельно оговаривает запрет на участие в азартных играх за пределами КНР.
Постановление также определяет стандарты организации приема иностранных делегаций в Китае — подчеркивается придерживание принципов дипломатичности, равноправия, прагматичности и экономии. Так, принимающая сторона обязана тщательно контролировать расходы, связанные с обслуживанием иностранных гостей. В сообщении на сайте Государственного совета подчеркивается, что все административные органы на всех уровнях должны активно формировать атмосферу, при которой расточительность рассматривается как порицаемое поведение, а экономия — как добродетель и предмет уважения. Все эти правила вступили в силу 18 мая.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что коррупция является главной злокачественной опухолью, ставящей под угрозу жизненную силу и боеспособность Компартии. Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может быть остановлена. Также китайский лидер отметил, что Коммунистическая партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее по «принципу нулевой терпимости».
Кроме того, США ввели импортные пошлины против более 150 стран мира, в том числе против Китая. Они, как не раз отмечали аналитики, изменили мировой порядок и усилили позиции Си Цзиньпина. Однако эти меры ослабили позиции Вашингтона на международной арене. Позже Штаты и КНР достигли соглашения о временном торговом перемирии сроком на 90 дней. Согласно нему, будут значительно снижены взаимные тарифные ставки. Это было сделано при условии признания важности двусторонних экономических и торговых отношений как для самих сторон, так и для мировой экономики. Согласно договоренностям, Пекин снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%, а Вашингтон, помимо приостановки части действующих тарифов, снизят пошлины на китайские товары c 145% до 30%, передает РАПСИ.