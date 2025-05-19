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Самолет, летевший из Египта в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи

Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Сочи.

Источник: Reuters

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, накануне приземлился в Сочи. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.

«Стало плохо человеку на борту самолета, пришлось экстренно сесть в аэропорту Сочи. Подъехала скорая, мужчину госпитализировали. Ждем дозаправку», — рассказала читательница telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, в результате самолет прибыл в столицу Урала с небольшой задержкой — в 21:12 вместо 18:05.