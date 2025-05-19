В Иркутской области 36 человек пострадали в авариях с 12 по 18 мая

В Иркутской области с 12 по 18 мая 2025 года произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, два человека погибли, еще 36 сибиряков, среди которых 11 несовершеннолетних, получили травмы.
— Основными причинами аварий на минувшей неделе были выезд на встречку, нарушение правил проезда по «зебре», либо нарушения правил расположения авто на дороге. Помимо этого водители выбирали неправильную скорость, — сообщает пресс-служба ведомства.
Два человека погибли. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В итоге 14 машин столкнулись между собой, дважды врезались в препятствие, столько же раз переворачивались. 11 раз водители сбили пешеходов, четыре раза врезались в стоящее транспортное средство. В шести случаях оставляли место ДТП, один автомобилист не имел права управления, еще один находился за рулем в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция просит строго выполнять требования дорожной безопасности — это может сохранить чью-то жизнь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска и района за неделю произошло 19 аварий.