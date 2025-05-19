В Иркутской области 36 человек пострадали в авариях с 12 по 18 мая

В итоге 14 машин столкнулись между собой, дважды врезались в препятствие, столько же раз переворачивались. 11 раз водители сбили пешеходов, четыре раза врезались в стоящее транспортное средство. В шести случаях оставляли место ДТП, один автомобилист не имел права управления, еще один находился за рулем в состоянии опьянения.