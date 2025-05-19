Количество пострадавших в ДТП в Калмыкии выросло, возбуждено уголовное дело

В Республике Калмыкия в связи со столкновением микроавтобуса и грузовика, где погибли семь человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. Об этом сообщили в Следственном комитет РФ по региону, отметив, что количество пострадавших выросло с 11 до 12 человек.