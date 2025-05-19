Количество пострадавших в ДТП в Калмыкии выросло, возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Калмыкии возбуждено уголовное дело.
В Республике Калмыкия в связи со столкновением микроавтобуса и грузовика, где погибли семь человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. Об этом сообщили в Следственном комитет РФ по региону, отметив, что количество пострадавших выросло с 11 до 12 человек.
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«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — передает Следком в telegram-канале.
Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань», вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. За рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. В рамках расследования дела проводятся следственные мероприятия для установление обстоятельств аварии. В частности, будет изучена техническая документация на транспортные средства, а также назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинское освидетельствование водителя автобуса. Кроме того, по данным telegram-канала Baza, водитель микроавтобуса мог находиться под наркотиками. Предварительно, в его анализах нашли марихуану.
Помимо этого, следственные органы обратились в прокуратуру с ходатайством об изъятии из полиции материалов проверки по факту аварии. В последствии их планируют передать в производство следственного управления, заявили в СК РФ.