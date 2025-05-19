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Автомобили должников в Башкирии распродадут на торгах

В Башкирии распродают автомобили должников по ценам от 462 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Росимущество объявило о проведении аукциона, на котором распродадут автомобили, изъятые за неуплату задолженностей. Средства, полученные от продажи машин, будут направлены на погашение финансовых обязательств их прежних владельцев.

В список лотов, которые будут реализованы 20 июня 2025 года, вошли:

— Chevrolet Cobalt 2020 года выпуска (стартовая стоимость 900 тысяч рублей);

— Hyundai Solaris 2015 года (начальная цена 671,5 тысячи рублей);

— Renault Sandero 2016 года (минимальная ставка от 461,55 тысячи рублей);

— УАЗ Patriot 2021 года (начальная стоимость 1,336 млн рублей);

— Lada Granta 2019 года (стартовая цена 612 тысяч рублей);

Mazda 6 2008 года выпуска (начальная стоимость 697 тысяч рублей).

Потенциальные покупатели могут подавать заявки через электронную торговую площадку «Фабрикант» до 16 июня включительно.

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