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Более 240 воздушных атак ВСУ предотвращено в ДНР за неделю

Украинские беспилотники пытались пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки.

Источник: Аргументы и факты

В Донецкой Народной Республике за неделю было предотвращено более 240 воздушных атак со стороны Вооружённых сил Украины, сообщили в управлении ФСБ по региону.

«За прошедший период система “Купол Донбасса” зафиксировала и пресекла 241 попытку беспилотных летательных аппаратов пересечь охраняемую территорию Донецка, Макеевки и Горловки», — сообщили в ведомстве.

В частности, 15 мая была отражена атака 19 новейших образцов беспилотников на Донецк, Макеевку, Ясиноватую и тыловые города. Горловку ВСУ пытались атаковать двумя беспилотными летательными аппаратами типа «летающее крыло» и двумя квадрокоптерами, оснащёнными боевыми зарядами. За неделю система РЭБ перехватила 49 беспилотников над Горловкой.