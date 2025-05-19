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Обвиняемого в убийстве тещи мужчину в Башкирии отправили в СИЗО

После ссоры с женой он поджег ее.

Источник: Аргументы и факты

В Туймазинском районе по ходатайству следователя заключили под стражу 67-летнего жителя села Дуслык. Его обвиняют в убийстве 86-летней тещи и покушении на убийство 62-летней супруги с особой жестокостью и общеопасным способом.

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, 16 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женой, которая упрекнула его в пьянстве, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Его теща погибла, отравившись продуктами горения.

У женщины констатировали обширные термические ожоги. В тяжелом состоянии ее госпитализировали больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».