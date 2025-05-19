Обвиняемого в убийстве тещи мужчину в Башкирии отправили в СИЗО

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, 16 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женой, которая упрекнула его в пьянстве, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег. Его теща погибла, отравившись продуктами горения.