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Волгоградский губернатор взял под контроль расследование ДТП с автобусом и фурой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял на контроль расследование столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек — двое из них являются волгоградцами. Автобус следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань», когда в Юстинском районе республики столкнулся в грузовым автомобилем.

Андрей Бочаров заявил, что в ДТП погибли и пострадали жители Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял на контроль расследование столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек — двое из них являются волгоградцами. Автобус следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань», когда в Юстинском районе республики столкнулся в грузовым автомобилем.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Калмыкии произошло смертельное ДТП: что известно о столкновении микроавтобуса с грузовиком.

«Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Республики Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении местной администрации. Он также поручил профильным региональным комитетам здравоохранения и по обеспечению безопасности жизнедеятельности принять необходимые меры в связи с ДТП.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 12 человек. Среди них, по словам Бочарова, есть и волгоградцы. Всем раненым оказывается медицинская помощь в центральной районной больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. В СУ СКР по Калмыкии сообщили, что за рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. По данным telegram-канала Baza, волгоградец мог находиться под наркотиками: предварительно, их обнаружили в его анализах.