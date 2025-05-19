Волгоградский губернатор взял под контроль расследование ДТП с автобусом и фурой

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. В СУ СКР по Калмыкии сообщили, что за рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. По данным telegram-канала Baza, волгоградец мог находиться под наркотиками: предварительно, их обнаружили в его анализах.