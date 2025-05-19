Общее число погибших и раненных при ДТП в Калмыкии составило 18 человек

Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».