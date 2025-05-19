Общее число погибших и раненных при ДТП в Калмыкии составило 18 человек

ВОЛГОГРАД, 19 мая — РИА Новости. Среди 7 погибших в ДТП в Калмыкии есть двое волгоградцев, информирует пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале.
Ранее главное управление МЧС России по республике сообщало, что семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. По данным СК РФ, пострадали 12 человек, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».
«По предварительной информации, в ДТП, произошедшем около четырёх часов утра в Юстинском районе Калмыкии, всего пострадали 18 человек, из них семеро — погибли, в том числе двое волгоградцев. Одиннадцати пассажирам, в том числе одному жителю Волгоградской области, медицинскую помощь оказывают в местной ЦРБ», — сообщает администрация Волгоградской области.
Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручение профильным ведомствам организовать взаимодействие с властями Калмыкии в связи с ДТП.
По данным властей, 11 пострадавших пассажиров, среди которых один житель Волгоградской области, доставили в местную районную больницу.