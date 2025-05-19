Белорус смог закрыть в салоне мужчину, пытавшегося угнать его автомобиль

Выяснилось, что угонщиком автомобиля оказался 45-летний житель Барановичей. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел из бара, который находится неподалеку. Когда он увидел машину и лежащие в ней ключи, то решил совершить поездку. Фигурант не смог объяснить причины своего поведения, сославшись состояние сильного алкогольного опьянения. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса — угон транспортного средства или маломерного судна.