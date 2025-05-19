Белорус смог закрыть в салоне мужчину, пытавшегося угнать его автомобиль. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД поступила информация от 54-летнего местного жителя о том, что у него угнали автомобиль. Мужчина рассказал, что он ненадолго приехал на работу, оставив ключи на сиденье машины Volkswagen Transporter.
Когда житель Барановичей вернулся, то заметил, что за рулем автомобиля сидит неизвестный ему мужчина и пытается уехать. Владелец авто понял, что угонщик по причине незнания конструктивных особенностей не может включить заднюю передачу, чтобы отъехать от здания.
Говорится, что угонщик постоянно включал первую передачу, ехал вперед и, врезаясь в здание, откатывался назад по причине имеющейся возвышенности, на которой было припарковано транспортное средства.
«До прибытия сотрудников милиции хозяин средства передвижения держал фигуранта закрытым в салоне», — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что угонщиком автомобиля оказался 45-летний житель Барановичей. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел из бара, который находится неподалеку. Когда он увидел машину и лежащие в ней ключи, то решил совершить поездку. Фигурант не смог объяснить причины своего поведения, сославшись состояние сильного алкогольного опьянения. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса — угон транспортного средства или маломерного судна.