Минобороны: ПВО уничтожила 35 дронов ВСУ за ночь над территорией РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь над несколькими регионами России. Об этом в понедельник, 19 мая , сообщило Министерство обороны РФ.
— Над Крымом сбиты 26 БПЛА, над Брянской областью — восемь, над Белгородской областью — один, — говорится в сообщении оборонного ведомства, его цитирует ТАСС.
Стало известно, что за последнюю неделю в ДНР удалось предотвратить более 240 атак украинских беспилотников, направленных на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. При этом среди нейтрализованных БПЛА оказались и 19 новейших моделей.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что за ночь было уничтожено семь украинских беспилотников. Четыре дрона ПВО уничтожили над территорией Белгородской области.