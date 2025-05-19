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Приморец ранил из травмата подростка, распылившего перцовый баллончик

Конфликт случился во Владивостоке между 30-летним мужчиной и группой несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 19 мая, полиция Владивостока приступила к проверке обстоятельств инцидента, произошедшего в минувшие выходные в Первореченском районе города. Как уточнил Telegram-канал «Полиция Приморья», в отдел полиции № 3 поступило сообщение от 54-летней жительницы о конфликте недалеко от её дома: женщина отметила, что слышала хлопки, похожие на выстрелы, и заметила драку.

По информации Telegram-канала, между мужчиной 30 лет и группой подростков вспыхнул словесный спор, который перерос в потасовку. Один из молодых людей, нарушая общественный порядок, распылил перцовый баллончик в лицо оппонента, после чего мужчина применил травматическое оружие.

В результате происшествия мужчина 30 лет получил химический ожог глаз, а 17-летний подросток был госпитализирован. Все участники конфликта установлены и опрошены сотрудниками полиции.

Полиция также отметила, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Проверочные мероприятия продолжаются.