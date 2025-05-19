«Ростех» рассказал о главных недостатках танков Leopard-2

На текущий момент наиболее приспособленными к современным условиям ведения боя серийными танками считаются российские модели: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Эти машины оснащены усовершенствованной защитой от атак с разных направлений — от специальных решеток против кумулятивных средств до динамических элементов и других защитных систем. В «Ростехе» отметили, что уже зафиксированы десятки случаев, когда российские танки выдерживали многочисленные удары и сохраняли боеспособность. В госкорпорации добавили, что продолжается развитие комплексов активной защиты для бронетехники, а также внедрение различных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплексное применение этих решений позволит значительно повысить уровень защищенности и живучести боевых машин России на поле боя.