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28 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

Сотрудники МЧС спасли девять человек.

На Среднем Урале за минувшие сутки спасатели ликвидировали 28 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе. Специалистами МЧС России спасены 9 человек, сообщили в региональном ведомстве.

Так, накануне в Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского горела квартира на втором этаже 9-этажки на площади 15 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из здание выведены 8 человек. Пожар потушили за 15 минут 9 специалистов на трех единицах техники.

В Североуральске на улице Карпинского горела входная группа частного жилого дома на площади 2 «квадрата». Огнеборцы спасли одного человека. Возгорание ликвидировали за 3 минуты.

В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт горел мусор на открытой площадке и бесхозный легковой автомобиль. Пожар на 4 квадратных метрах потушили за 5 минут 4 спасателя на одной спецмашине.

Еще один легковой автомобиль горел на 23-м километре Режевского тракта возле Березовского. Возгорание на 8 квадратных метрах потушили за 1 минуту 8 специалистов на двух единицах техники.