28 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за минувшие сутки спасатели ликвидировали 28 пожаров, 6 из которых случились в жилом секторе. Специалистами МЧС России спасены 9 человек, сообщили в региональном ведомстве.
Так, накануне в Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского горела квартира на втором этаже 9-этажки на площади 15 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из здание выведены 8 человек. Пожар потушили за 15 минут 9 специалистов на трех единицах техники.
В Североуральске на улице Карпинского горела входная группа частного жилого дома на площади 2 «квадрата». Огнеборцы спасли одного человека. Возгорание ликвидировали за 3 минуты.
В Екатеринбурге на улице Сибирский тракт горел мусор на открытой площадке и бесхозный легковой автомобиль. Пожар на 4 квадратных метрах потушили за 5 минут 4 спасателя на одной спецмашине.
Еще один легковой автомобиль горел на 23-м километре Режевского тракта возле Березовского. Возгорание на 8 квадратных метрах потушили за 1 минуту 8 специалистов на двух единицах техники.