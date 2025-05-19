28 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

Так, накануне в Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского горела квартира на втором этаже 9-этажки на площади 15 квадратных метров. Звеньями газодымозащитной службы из здание выведены 8 человек. Пожар потушили за 15 минут 9 специалистов на трех единицах техники.