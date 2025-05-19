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В Амурском заливе нашли сап-доску — на месте работают спасатели

Пропавшие пока не найдены.

Источник: PrimaMedia.ru

В Амурском заливе нашли сап-доску. На месте работают спасатели. Пропавшие пока не найдены, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «ПРОО “Примпоиск”».

В районе Де-Фриза с вертолёта был замечен сап. Спасатели подтвердили, что он принадлежит пропавшим. Сейчас на месте работают МЧС, поисковики «Примпоиска», полиция, друзья и близкие и добровольцы. Ситуацию держат на контроле прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, спасатели и волонтеры ищут пропавшую на SUP-доске пару во Владивостоке. Они вышли в море 18 мая до обеда со Второй Речки, и больше их не видели.