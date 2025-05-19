Главу газоснабжающей организации в Искитиме задержали по делу депутата Пустотина

По делу искитимского депутата Виталия Пустотина, которого задержали за кражу природного газа, поймали еще одного человека. Силовики вышли на главу районной службы газоснабжения. Его подозревают в получении денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. По данным источника КП-Новосибирск, речь идет о Дмитрие Мальцеве.