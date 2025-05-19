Главу газоснабжающей организации в Искитиме задержали по делу депутата Пустотина

По делу искитимского депутата Виталия Пустотина, которого задержали за кражу природного газа, поймали еще одного человека. Силовики вышли на главу районной службы газоснабжения. Его подозревают в получении денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. По данным источника КП-Новосибирск, речь идет о Дмитрие Мальцеве.
— В декабре прошлого года руководитель газоснабжающей организации в интересах индивидуального предпринимателя, депутата Искитимского городского Совета, распорядился подключить к газопроводу Искитима нежилое здание, принадлежащее депутату. За эти незаконные действия подозреваемый лично получил 1,2 млн рублей, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что это позволило Пустотину на протяжении нескольких месяцев бесплатно пользоваться природным газом. Ущерб, по предварительным оценкам, превысил 800 тысяч рублей. В отношении чиновника расследуется уголовное дело о краже из газопровода в крупной размере.
На Мальцева же возбудили дело о незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, совершенные в особо крупном размере. Его отправили под стражу на два месяца.