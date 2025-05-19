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Объявленного в розыск казахстанца экстрадировали из Саудовской Аравии

Из Саудовской Аравии на родину экстрадирован казахстанец, которого подозревают в мошенничестве и неисполнении исполнительного документа, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: t.me/GenPr

По версии следствия, подозреваемый в период с 2018 по 2023 год в Алматы путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами и имуществом потерпевших на общую сумму 19 млн тенге.

Кроме того, как считают в правоохранительных органах, он долгое время уклонялся от исполнения обязательств по поставке оплаченного товара на сумму 82 млн тенге перед алматинской коммерческой компанией.

Пока велось расследование, подозреваемый скрылся. Его объявили в международный розыск.

Задержать мужчину удалось в этом году в Саудовской Аравии. По запросу Генпрокуратуры РК казахстанца экстрадировали на родину.

Сейчас он водворен в следственный изолятор. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.