У Байдена обнаружили рак простаты: чем запомнился экс-президент США — скандалы, русофобия и старческие курьезы

Байден и после вступления в должность президента неоднократно становился объектом внимания общественности благодаря своим необычным поступкам. В частности, он несколько раз спотыкался и падал на трапе самолета, а также падал с велосипеда. Кроме того, в ходе публичных мероприятий президент был замечен за тем, что здоровался с невидимым собеседником и проявлял обеспокоенность появлением пасхального кролика. В одном из случаев Байден, положив руку на плечо девочки, порекомендовал ей не вступать в серьезные отношения с мужчинами до достижения 30 лет.