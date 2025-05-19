Екатерина Мизулина отреагировала на угрозы школам города Кропоткин

Мизулина отреагировала на угрозы школам города Кропоткин.
В своем telegram-канале директор Лиги безопасного интернета написала, что информацию о каналах с угрозами школам Кропоткина направили в правоохранительные органы.
Создателем канала с угрозами она назвала провокатора с Украины. Ранее Екатерина Мизулина рассказывала, что житель Кривого Рога создает подобные каналы три последних года. Он уже осужден за терроризм.
«Ждем, когда наши бойцы на СВО его достанут и покарают. А это обязательно произойдет», — написала руководитель лиги безопасного интернета.
Ранее Мизулина обратила внимание на беспорядки из-за отмены концерта в Сочи. В социальных сетях появились кадры, на которых возле концертного зала дебоширы бросают мусор, бьют по двери с афишей и громко кричат. Так молодые люди показывали свое недовольство в связи с отменой выступления популярного блогера.