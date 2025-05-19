Екатерина Мизулина отреагировала на угрозы школам города Кропоткин

Ранее Мизулина обратила внимание на беспорядки из-за отмены концерта в Сочи. В социальных сетях появились кадры, на которых возле концертного зала дебоширы бросают мусор, бьют по двери с афишей и громко кричат. Так молодые люди показывали свое недовольство в связи с отменой выступления популярного блогера.