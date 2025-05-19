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В Екатеринбурге самокатчик погиб на месте, врезавшись в припаркованное авто

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Он врезался в припаркованное авто.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня ранним утром на улице Первомайской в уральской столице. Предварительно установлено, что 36-летний мужчина на прокатном электросамокате врезался в стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber.

В результате водитель СИМ получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. Самокатчик скончался на месте еще до прибытия медиков.

Сейчас в ГАИ выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге предложили запретить ездить на самокатах ночью, чтобы сократить число ДТП в это время суток.