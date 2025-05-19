В Екатеринбурге самокатчик погиб на месте, врезавшись в припаркованное авто

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня ранним утром на улице Первомайской в уральской столице. Предварительно установлено, что 36-летний мужчина на прокатном электросамокате врезался в стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber.