Мошенники стали использовать данные с сайтов судов для получения кодов

Злоумышленники ищут на сайтах судов данные о проведении судебных слушаний по гражданским делам. Узнав ФИО человека и фабулу дела, они звонят потенциальной жертве и под разными предлогами, якобы связанными с заседанием, просят предоставить код авторизации из СМС, в том числе от аккаунта на «Госуслугах».