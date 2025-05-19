В Башкирии огонь оставил без жилья многодетную семью

В селе Беляшево Татышлинского района произошел пожар, который лишил семью с детьми дома и всего имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным спасателей, огонь уничтожил деревянный жилый дом, хозяйственную постройку и автомобиль УАЗ. Площадь, охваченная пламенем, превысила 200 квадратных метров. Человеческих жертв удалось избежать, добавили в ведомстве.
Сейчас пострадавшая семья временно проживает у родственников. Дознаватель ведомства в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.
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