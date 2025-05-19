В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о рисе, чиновника отчитала даже жена

На фоне подорожания риса в Японии чиновника осудили за некорректное высказывание по ситуации.
В правительстве Японии разгорается скандал, связанный с высказываниями министра сельского хозяйства Таку Это. Выступая на мероприятии по сбору средств в поддержку правящей Либерально-демократической партии он сообщил, что никогда не покупал рис, потому что получает его в подарок в таком количестве, что хватило бы даже на продажу. В связи с этим чиновника отчитала даже супруга.
«Только что говорил по телефону с супругой, она очень сильно меня отчитала», — заявил Таку Это. При этом чиновник отмечал, что осознает свою ответственность за ситуацию с удорожанием риса, передает газета Saga Shimbun.
Мужчина заявил, что цель его слов — призвать японцев чаще покупать коричневый рис, однако он выразился неудачно. В то же время министр отметил, что не намерен отказываться от своего заявления, а лишь уточняет его смысл. Он также сообщил СМИ, что ни премьер-министр Сигэру Исиба, ни руководство партии не высказывали ему претензий по поводу произошедшего и в отставку он не пойдет. По словам Таку Это, его семья действительно получает рис в подарок от друзей, однако при необходимости они покупают его сами, а министр регулярно посещает магазины.
Вопрос о корректности заявлений министра был поднят на пресс-конференции генсекретаря кабинета министров Есимасы Хаяси. Данный вопрос застал Таку Это врасплох: почти полторы минуты он молчал, ожидая подсказки от помощников, после чего сообщил, что воздержится от комментариев из-за отсутствия подробной информации.
Слова Таку Это прозвучали на фоне резкого увеличения стоимости риса в Японии, который за последний год подорожал вдвое. Цены неуклонно росли из-за неурожая, вызванного чередой природных катастроф и аномальной жарой. Дополнительным фактором подорожания эксперты называют увеличение туристического потока и связанный с этим рост спроса. В связи с этим правительство Японии впервые в мирное время и при отсутствии стихийных бедствий было вынуждено реализовать часть госрезервов риса на рынке. Первоначально эта мера носила временный характер, однако из-за продолжающегося роста цен срок ее действия был продлен до июля.
При этом аналитики отмечают, что текущее снижение цен может свидетельствовать о начале действия мер по реализации стратегических запасов риса. Так, на рынок было направлено около 312 тысяч тонн продукта посредством специальных аукционов.