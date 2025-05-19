В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о рисе, чиновника отчитала даже жена

Мужчина заявил, что цель его слов — призвать японцев чаще покупать коричневый рис, однако он выразился неудачно. В то же время министр отметил, что не намерен отказываться от своего заявления, а лишь уточняет его смысл. Он также сообщил СМИ, что ни премьер-министр Сигэру Исиба, ни руководство партии не высказывали ему претензий по поводу произошедшего и в отставку он не пойдет. По словам Таку Это, его семья действительно получает рис в подарок от друзей, однако при необходимости они покупают его сами, а министр регулярно посещает магазины.