Египет начал расследование после гибели казахстанки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана, и ещё две наши соотечественницы получили лёгкие травмы.