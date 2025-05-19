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Египет начал расследование после гибели казахстанки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошёл трагический инцидент: в зоне вылета на пассажиров обрушился рекламный щит. В результате происшествия погибла гражданка Казахстана, ещё две её соотечественницы получили травмы. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана, и ещё две наши соотечественницы получили лёгкие травмы.

отметил Смадияров

С родственниками погибшей уже установлена связь, консул Казахстана оказывает необходимую помощь. Пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Министр гражданской авиации Египта лично взял инцидент под контроль и направил на место происшествия специальную комиссию. В настоящее время египетские власти проводят следственные мероприятия. Посольство Казахстана в Египте следит за ситуацией в особом порядке.

Сторона Египта выразила соболезнования семье погибшей.