Египет начал расследование после гибели казахстанки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана, и ещё две наши соотечественницы получили лёгкие травмы.
С родственниками погибшей уже установлена связь, консул Казахстана оказывает необходимую помощь. Пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.
Министр гражданской авиации Египта лично взял инцидент под контроль и направил на место происшествия специальную комиссию. В настоящее время египетские власти проводят следственные мероприятия. Посольство Казахстана в Египте следит за ситуацией в особом порядке.
Сторона Египта выразила соболезнования семье погибшей.